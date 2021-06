Dennis Schroder sait déjà où il veut poursuivre sa carrière

Les Los Angeles Lakers vont connaître une intersaison importante. Après l'échec connu au premier tour des Playoffs face aux Phoenix Suns (2-4), des changements sont attendus. Le cas Dennis Schroder sera notamment intéressant à suivre.

Arrivé en provenance de l'Oklahoma City Thunder en début de saison, le meneur figurait initialement dans les plans de la franchise sur le long terme. Mais cette saison, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre pour prolonger l'aventure sur plusieurs années.

Libre cet été, l'Allemand a été très clair sur ses intentions.

"Il faut passer par de la merde pour arriver aux bonnes choses... Donc je vais me démener pour revenir ici et tout donner parce que nous devons plus aux fans. Je vais travailler comme un fou cet été, revenir et être moi-même... Je veux être ici et gagner un championnat", a clamé Dennis Schroder devant les médias.