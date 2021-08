Dennis Schroder découpé sans la moindre pitié par Robert Horry !

Dennis Schroder a probablement réalisé une erreur à plusieurs millions de dollars. Au cours de la saison, le meneur de jeu a refusé une prolongation à 84 millions de dollars sur 4 ans avec les Los Angeles Lakers.

Actuellement libre, l'Allemand se retrouve dans une situation complexe. Sur le marché, le joueur de 27 ans risque d'avoir du mal à obtenir un gros contrat. Sauf dans l'hypothèse (peu probable ?) d'un "sign-and-trade".

Face à cette situation, l'ancien des Angelenos Robert Horry a découpé Schroder !

"Tu as dit : 'oh je veux revenir aux Lakers'. Mais tu voulais aussi jouer un petit jeu. Maintenant, tu es le désastre de ton propre plan de jeu. Tu ne sais même plus ce que tu vas faire. Tu as probablement perdu 60 millions de dollars en ne signant pas avec les Lakers. Maintenant, tu vas devoir prendre un contrat d'un an... Car les Lakers ne vont pas te faire revenir maintenant qu'ils ont des options. Ils n'ont plus une place pour toi. Il voulait être un titulaire dans la NBA. Mais désormais, peu importe sa destination, il va redevenir un remplaçant. J'espère juste qu'il ne va pas connaître une situation à la Isaiah Thomas : tu as laissé passer de l'argent et tu n'auras jamais l'occasion de le récupérer", a estimé Horry pour ESPN.

Des propos durs, mais certainement réalistes. Car il semble tout simplement improbable de voir Dennis Schroder obtenir un contrat à plus de 80 millions de dollars. Et dire qu'il visait un deal à plus de 100 millions...

