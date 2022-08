Dennis Schroder, bientôt les grandes retrouvailles aux Lakers ?

Fin juillet, Dennis Schroder a profité d'une publication de LeBron James sur Instagram pour proposer ses services aux Los Angeles Lakers. Malgré un premier passage décevant en 2020-2021, le meneur semble ouvert à l'idée de retrouver la franchise californienne.

Toujours libre sur le marché, l'Allemand se trouve à la recherche d'une opportunité chez un prétendant au titre NBA. Et justement, d'après les informations du journaliste Marc Stein, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder représente bel et bien une piste pour les Lakers.

Cependant, avant d'éventuellement le recruter, les Angelenos veulent voir comment l'effectif va se développer. On peut penser que Rob Pelinka a prévu de s'activer via un ou plusieurs trades. Et avant de potentiellement signer Schroder, le dirigeant veut avoir la certitude d'avoir un rôle intéressant à lui proposer.

En tout cas, pour un contrat minimum, le joueur de 28 ans reste un renfort intéressant. En sortie de banc, il peut clairement rendre de précieux services. Avec la fin de la piste Kyrie Irving, cette piste pourrait gagner en crédibilité.

Surtout que Dennis Schroder présente l'avantage d'avoir évolué avec James, Anthony Davis et Russell Westbrook. Une bonne opportunité à saisir pour Los Angeles ?

