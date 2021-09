Aaron Gordon a réussi de beaux débuts avec les Denver Nuggets, tout du moins jusqu'aux playoffs, où son équipe n'a pu éviter une élimination en demi-finale de Conférence contre les Phoenix Suns (4-0). L'ancien joueur d'Orlando a dans tous les cas convaincu son monde, puisque les Nuggets lui ont offert une prolongation de contrat juteuse.

Selon Shams Charania de The Athletic, Gordon a signé une extension pour 4 ans et 92 millions de dollars (23 millions par an en moyenne). Si les choses se passent bien et qu'il souhaite rester au-delà, le n°4 de la Draft 2014 dispose d'une player option pour une dernière saison en 2025-2026. Cette prolongation débutera lors de la saison 2022-2023 et Aaron Gordon est donc à peu près sûr d'être en NBA jusqu'à la trentaine.

Merci Jokic : la stat folle qui montre qu'Aaron Gordon s'éclate plus à Denver qu'à Orlando

Juste avant la deadline, le Magic avait chamboulé son effectif, envoyant notamment Aaron Gordon à Denver contre Gary Harris, RJ Hampton et un 1er tour de Draft. Le joueur de 26 ans a immédiatement été titulaire, tournant à 10.2 points, 4.7 rebonds et 2.2 passes de moyenne sur les 25 matches de saison régulière qu'il a disputés, mais aussi en montrant une polyvalence intéressante en défense.

Son rôle a également été important au 1er tour des playoffs contre Portland, où les Nuggets se sont imposés en 6 matches. Avec l'absence de Jamal Murray, Denver aura besoin que Gordon soit productif au scoring pour épauler Nikola Jokic et Michael Porter Jr.