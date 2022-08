Derrick Rose convoité par… toutes les équipes NBA

Il fut une époque où Derrick Rose est passé tout près d’une fin de carrière anticipée. Les blessures à répétition, les soucis extra-sportifs et la difficulté à retrouver le niveau qui était le sien ont failli le pousser à arrêter. On se demandait même quelle équipe allait le relancer. Seuls les Minnesota Timberwolves, alors coachés par Tom Thibodeau, se sont vraiment placés sur le dossier.

Depuis, tout a changé. L’ancien MVP n’est jamais redevenu un All-Star mais peu importe. Il a accepté l’idée que son rôle devait évoluer. Et il s’est sublimé avec un nouveau statut de joker offensif et vétéran meneur d’hommes. Autant à Minny qu’à Detroit ou New York. Une attitude qui séduit toutes les franchises selon les propos d’un dirigeant interviewé par Sean Deveney.

« Il a vieilli bien sûr et peu importe ce qu’il a traversé en dehors du terrain, il se comporte de manière tellement pro partout où il passe. Son contrat est honnête (14,5 millions cette saison, 15,6 millions en option pour 2024), il est devenu efficace à trois-points, il apporte de l’énergie et il aime sortir du banc. Il y a 29 équipes qui seraient prêtes à le prendre. Et cette liste inclut les Bulls. »

Derrick Rose compilait 12 points et 4 passes de moyenne la saison dernière en ayant encore des soucis de santé (26 matches disputés). Pas sûr que les Knicks veuillent s’en séparer mais sa valeur est bien remontée sur le marché en tout cas.