Pourquoi les Knicks ne couperont pas Derrick Rose

Mis sous pression par le Madison Square Garden, Tom Thibodeau a fini par céder. C’est sous les chants des supporters qui réclamaient avec insistance Derrick Rose que le coach a lancé le vétéran, scotché sur le banc chaque soir depuis le 1er janvier. L’ancien MVP a eu le droit à 2 petites minutes, le temps de balancer 4 tirs en vitesse. Tous manqués. Les New York Knicks ont battu les New Orleans Pelicans (128-106) sans trop forcer.

On peut se demander combien de temps, ou même combien de fois D-Rose va encore porter la tunique des Knicks. Son nom circule du côté des Phoenix Suns si jamais il venait à négocier un buyout avec la franchise de Manhattan. Mais ce ne serait pas d’actualité. Le joueur nie avoir l’intention de partir et Thibodeau assure qu’il veut le garder même sans le faire jouer.

« Il contribue beaucoup au succès de notre équipe », confie l’entraîneur, qui a déjà côtoyé Derrick Rose aux Chicago Bulls et aux Minnesota Timberwolves.

Thibodeau fait référence au leadership du meneur de 34 ans. Des qualités aussi mises en avant par Julius Randle, même si ce dernier pense aussi que Rose a encore le niveau pour apporter sur le terrain.

« Il est constamment en train de me parler et de me donner des conseils. Son impact est énorme. Pour quelqu’un qui a accompli autant que lui en NBA, il est vraiment altruiste. »