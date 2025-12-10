Desmond Bane était encore très chaud, même un peu trop à la fin… ^^

On commence à connaître le script, mais il fonctionne de mieux en mieux. Porté par un Desmond Bane incandescent, auteur de 37 points, Orlando a dominé Miami 117-108 en quart de finale de la NBA Cup et validé son billet pour les demi-finales à Las Vegas. Dans une salle en fusion, l’arrière du Magic a signé sa meilleure perf de la saison et rappelé qu’il était bien plus qu’un simple shooteur de complément.

Le contexte rend la soirée encore plus savoureuse pour lui. Deux jours plus tôt, Bane avait écopé d’une amende de 35 000 dollars pour avoir balancé le ballon sur OG Anunoby lors du match face aux Knicks. Interrogé après sa démonstration contre le Heat, il a assumé le clin d’œil financier avec un sourire :

« Je venais de perdre 35 000 dollars, alors fallait bien que je trouve une façon pour les récupérer. Je suis excité, c’est une super opportunité pour nous de jouer des matches qui comptent vraiment en début de saison. » Pour ce tournoi, chaque joueur de l'équipe gagnante recevra une prime d'environ 530 000 dollars, tandis que les finalistes recevront environ 213 000 dollars.

Sur le parquet, Desmond Bane a tout fait au bon moment. Il termine avec 37 points, 6 rebonds et 5 passes, à 6 sur 9 à trois-points, en prenant complètement le contrôle du match dans le money time. Dès l’entame du quatrième quart-temps, il plante deux tirs primés puis obtient un and-one en un peu plus de deux minutes. L’écart passe de +6 à +13 et Miami ne reviendra plus vraiment, incapable de repasser sous la barre des neuf points avant la dernière minute.

Le plus impressionnant, c’est la façon dont Orlando a retourné une situation très mal embarquée. Le Heat avait démarré à 15-0 en réussissant ses six premiers tirs, menait 30-17 après le premier quart et semblait en contrôle. Mais le Magic a remis de la pression des deux côtés du terrain, est revenu à 57-56 à la pause puis a progressivement pris le dessus grâce à son adresse extérieure (15 sur 32 à trois points, soit 46,9%). En l’absence de Franz Wagner, touché à la cheville et annoncé out pour plusieurs semaines, ce sont Jalen Suggs (20 points) et Paolo Banchero (18 points, 7 rebonds) qui ont épaulé Bane pour renverser la dynamique.

Après la rencontre, Bane a replacé cette perf dans le cadre plus large du projet du Magic, encore jeune mais ambitieux : « On a besoin de ces matches-là. On a besoin de vivre ces moments où l’enjeu est réel. On est une jeune équipe qui essaie de se construire une vraie série, donc on a besoin de ce type d’expériences. » Il insiste sur ce qu’il considère comme sa seule priorité : « Le temps des décisions, c’est tout ce qui m’intéresse. Tout ce qui compte, c’est gagner. »

Desmond Bane chauffe tout le monde... dans les ultimes secondes

En face, Miami a pourtant eu des réponses offensives, avec 21 points de Norman Powell, 20 de Tyler Herro et 19 unités pour Bam Adebayo et Andrew Wiggins. Mais le Heat a fini à 24,2% à trois points (8 sur 33), incapable de sanctionner la défense floridienne, et enchaîne une quatrième défaite de rang… dont trois face aux Magic cette saison.

D'ailleurs, on a bien senti qu'il y avait une petite tension lors de ce derby floridien et Desmond Bane n'y est évidemment pas pour rien. Intense comme jamais pendant toute la rencontre, il était très très excité par cette victoire, si bien que dans les ultimes secondes du match, il s'est permis de chauffer les joueurs du Heat en applaudissant un peu trop vigoureusement à leur goût...

Il a fallu que Suggs s'interpose rapidement entre lui et Powell pour calmer le jeu, puis c'est au tour de Jamahl Mosley de hurler à ses joueurs de le stopper pour éviter que cette fin de match ne parte en sucette.

En regardant les visages des joueurs du Heat tous rassemblés au centre du terrain, on retrouve un peu l'expression d'OG Anunoby en début de semaine, lorsque ce dernier s'était fait allumer sans raison par la terreur du Magic. Bane a ce talent immense et unique de rendre fou ses adversaires, avec son shoot, ses drives, mais pas seulement...