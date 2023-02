À une semaine, exactement, de la trade deadline, les Detroit Pistons sont au centre de l’attention. Avec plusieurs joueurs convoités, dont Bojan Bogdanovic, la Motor City est en position de force sur le marché. Mais elle pourrait finalement rester bien sage jusqu’au 9 février.

D’après le journaliste Marc Stein, les équipes rivales commencent en effet à croire que Detroit ne transfèrera pas Bogdanovic. La position de la franchise est connue depuis des semaines, mais ressemblait davantage à une stratégie pour faire monter les enchères.

Tout compte fait, les Pistons pourraient même refuser une offre pour l’ailier comprenant un premier tour de draft non protégé. On pensait pourtant, jusqu’ici, que cette contrepartie ferait changer d’avis le front office de Troy Weaver.

Bojan Bogdanovic — arrivé cet été dans un trade — signe une formidable première partie de saison. Il affiche une moyenne de 21,4 points par match, à 48,7% au tir, dont 41,6% à trois points. Des chiffres qui attirent naturellement les équipes compétitives.

Un tiers de la ligue environ s’intéresserait ainsi le joueur croate. Parmi elles, les Cavaliers, les Mavericks, les Suns et les Lakers notamment. Plusieurs offres constituées de premiers et seconds tours de draft auraient été proposées à Detroit. Mais la franchise ne se presse aucunement pour transférer le vétéran de 33 ans, pourtant le plus vieux membre du roster.

Sa prolongation de contrat de deux ans, signée au mois d’octobre, laisse transparaître une envie de le conserver à long terme. L’expérience et le leadership de Bojan Bogdanovic font la différence dans le vestiaire, en plus de ce qu’il apporte sur le terrain.

Nous saurons dans une semaine si ces signaux étaient un moyen de faire monter le prix de leur joueur ou si leurs intentions sont sincères. Il faudra, quoiqu’il arrive, que les franchises rivales redoublent d’efforts pour aller chercher le sniper des Balkans.

