Les Pistons sont vraiment mauvais. Après leur défaite contre les Knicks jeudi (112-118), ils ont terminé le mois de novembre sans aucune victoire, affichant un bilan de 0-15. Il s’agit du parfait symbole de leur début de saison catastrophique.

La série actuelle de 16 défaites consécutives est la deuxième plus longue de l’histoire de la franchise. Le record de 21, établi en 1980, se rapproche doucement.

Pourtant, les occasions de gagner n’ont pas manqué. À New York, ils menaient de deux points au début du quatrième quart-temps avant d’être dominés dans les 12 dernières minutes. Ils ont également affronté les Bulls et les Wizards ce mois-ci, qui côtoient également les bas-fonds du classement NBA, mais ont perdu les deux matches par plus de 10 points.

Ironiquement, il y a deux ans, Monty Williams a réalisé un mois de novembre parfait avec les Suns (16-0). Maintenant qu’il entraîne les Pistons, il vit l’expérience complètement opposée.

Killian Hayes relancé dans le cinq, il a brillé !

La médiocrité de Detroit est une constante. Sur ses 100 dernières rencontres, l’équipe n’en a gagné que 18. Ils semblent destinés à passer une autre année sans playoffs. La dernière fois qu’ils ont remporté un match en post-saison remonte à 2008 : Victor Wembanyama avait alors quatre ans, l’application Instagram n’existait pas et Lil Wayne venait de sortir « Lollipop ».

Le retour prochain de Bojan Bogdanovic pourrait aider la franchise à débloquer son compteur de victoires. Monty Williams a également décidé de placer Jaden Ivey sur le banc afin de réintégrer Killian Hayes dans le cinq majeur, un pari qui s’est avéré payant face aux Knicks.

Ils commenceront le mois de décembre face aux Cavaliers, le samedi 2, et accueilleront rapidement des Grizzlies en grande difficulté eux aussi. Peut-être l’occasion de se relancer.

