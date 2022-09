Devin Booker dédramatise la tension autour de Deandre Ayton

Deandre Ayton a signé un contrat de 133 millions de dollars sur 4 ans avec les Phoenix Suns cet été. Une bonne raison d'afficher un grand sourire à la reprise ? Visiblement non. Lors du media day, l'intérieur n'a pas vraiment cherché à cacher un état d'esprit plutôt négatif. Mais de son côté, Devin Booker a calmé le jeu.

En effet, depuis les déclarations du Bahaméen, une partie fait beaucoup parler : il n'a pas discuté avec son coach Monty Williams depuis la défaite de la formation de l'Arizona en Playoffs. Et pour l'arrière, il n'y a vraiment aucun problème à ce sujet.

"Non, les gars m'ont l'air bien. Nous avons été les uns sur les autres pendant longtemps. Je n'ai pas beaucoup parlé au coach cet été non plus. Les fois où nous avons discuté, il a insisté sur l'importance de prendre des distances. D'avoir un sentiment de manque par rapport au jeu et à l'équipe. Une saison reste longue. Nous sommes ensemble tous les jours. Je pense donc que c'est bien de s'éloigner les uns des autres. Nous allons ensuite passer les 7 ou 8 prochains mois à nous côtoyer tous les jours. Nous nous voyons plus que nos familles ! Je pense qu'il est toujours bon de s'éloigner, de se calmer, de se retirer de cette industrie et de ce style de vie", a ainsi relativisé Devin Booker.

On le sait, il y a eu des tensions entre Deandre Ayton et Monty Williams. Au point où l'avenir du pivot restait incertain sur cette intersaison. Et pour repartir sur de bonnes bases, les deux hommes vont devoir crever l'abcès avant le début de la saison.

Deandre Ayton : “J’ai compris que c’était un business”