Devin Booker ne s’arrête plus, son game 4 a encore été indécent

Devin Booker fait preuve d'une adresse tout simplement terrifiante dans ces playoffs, compte-tenu de son poste et de son style de jeu. On l'a encore vu dans le game 4 face à Denver.

"Il peut marquer 50 points autant qu'il veut, tant qu'on gagne à la fin". Devin Booker a été aussi cash et efficace après le game 4 que pendant les quatre quart-temps qui ont débouché sur une égalisation de Phoenix à 2-2 contre Denver. Booker ne s'est pas laissé distraire par le génie de Nikola Jokic, auteur de 53 points, et a su livrer une nouvelle performance phénoménale et tout simplement clinique.

On l'a déjà dit ici, mais le voir scorer autant, avec une telle adresse, alors que son jeu est ultra offensif et qu'il revendique l'héritage de Kobe Bryant, est tout simplement prodigieux. Dimanche, Devin Booker n'a inscrit "que" 36 points, mais il l'a encore fait en shootant à 14/18 (3/4 à 3 points) et en se tournant davantage vers la passe. En plus d'artiller à 77.8%, l'arrière des Suns a battu son record d'assists en playoffs (12) en réalisant notamment quelques offrandes précieuses pour Landry Shamet à longue distance.

Les stats de Devin Booker depuis le début des playoffs et de cette série donnent le tournis. Sur les quatre matches déjà disputés face à Denver, il tourne à 67.8% d'adresse global et à 57% à 3 points, avec 36.2 points de moyenne. On ne le voit ni fléchir, ni oublier d'encourager ses camarades dans la tourmente (Deandre Ayton) ou un peu moins en réussite (Kevin Durant, auquel il a conseillé de se "moquer" de l'efficiency rating).

L'envergure qu'il continue de prendre, en donnant le sentiment d'être le meilleur joueur et le métronome d'une équipe où figurent également l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, est effrayante. Pour Phoenix, pourvu que ça dure.

Un Devin Booker encore MONSTRUEUX avec les @Suns 36 PTS

12 AST (Playoff career high)

14-18 FG PHX/DEN Game 5 : Nuit de mardi, 4H00 #NBAPlayoffs pic.twitter.com/NXvfICDdtq — NBA France (@NBAFRANCE) May 8, 2023

CQFR : Harden sauve encore Philly, Phoenix gâche le monster game de Jokic