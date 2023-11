Devin Booker présente la Book 1 Moss Point

Devin Booker continue de teaser son premier modèle signature avec Nike, qui commence à se faire sérieusement attendre. Nous avons récemment appris chez nos confrères de Complex que le premier coloris orange de la Book 1 serait une sortie limitée à juste 500 en décembre, ce qui va créer un certain buzz, donc un manque, et donc un appel d'air.

C'est pour cela que le joueur a tenté de rassurer son monde : plein d'autre colorways sont déjà dans les tuyaux, en ce compris la version "Moss Point" que nous vous présentons aujourd'hui. Les connaisseurs se rappelleront de ce nom apparu sur une Air Force 1 en 2019 (dont s'inspire très largement la Book), aux côtés d'autres silhouettes formant un pack confié à des athlètes tels que Jayson Tatum sur une Air Max 97 ou encore De’Aaron Fox avec une Air Max 1. Moss Point est également le nom du lycée de l'arrière des Suns, mais surtout celui d"un magasin qu'il fréquentait durant sa jeunesse dans le Mississipi.

Portée durant la dernière rencontre contre Warriors, cette Book 1 toujours aussi simple d'un bleu pale tirant vers le blanc crème, posé sur une semelle blanche et avec une touche de gris en nubuck autour des lacets. La mention "yes Ma'am, no Sir" est cousue sur les côtés pour rappeler que le jeune homme était parfaitement bien élevé.

Il faudra attendre le printemps 2024 pour que ce modèle soit enfin disponible, avec espérons le de plus grandes chances de mettre la main dessus.

Les images de la Nike Book 1 Moss Point