La Nike BOOK 1 officiellement dévoilée

C'est désormais un fait établi : Devin Booker fait partie des superstars de la ligue, à tel point que le seul fait qu'il puisse annoncer sa présence pour les JO 2024 permet à tout USA BAsketball de pousser un ouf de soulagement et d'envisager plus sereinement la suite des opérations. Nike va également pouvoir respirer un grand coup à l'approche du lancement du premier modèle signature de l'arrière de Phoenix : la très attendue Book 1.

Comme nous vous l'avions expliqué dans un précédent article, la silhouette s'attache à rendre un hommage appuyé à quelques modèles intemporels et iconiques de la firme de Beaverton : en cherchant bien, vous y trouverez des éléments des Air Force 1, Blazer, et Air Jordan 1, le tout sur une tige assez basse. Et si la semelle est clairement estampillée 80s, rassurez vous le système d'amorti est bien plus moderne avec la nouvelle mousse Cushlon 2.0 placée dans la midsole et complétée par un renfort TPU rigide, sans oublier une Zoom Air qui a fait ses preuves.

Les matériaux sont aussi variés que la palette offensive du joueur : de la toile sur les côtés, du cuir et du nubuck texturé que l'on a pu retrouver sur certaines Kobe, la chaussure longtemps portée par Booker. Sur le talon une languette apparait avec la mention Chapter 1. Quant au look général, il a été inspiré de ’72 Chevy Blazer K5 (la fameuse "Uncle Larry"), une des voiture favorite du numéro 1 des Suns. L'ensemble est simple mais cohérent et lorgne déjà vers une crédibilité lifestyle qui devrait lui être rapidement accordée.

Cette Book 1 devrait débarquer au printemps 2024, dans quatre coloris (dont le orange présenté dans nos images) qui seront dévoilés en détails dans les prochains mois. Donnez nous votre avis dans les commentaires.

Les images de la Nike Book 1 :