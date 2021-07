Devin Booker refuse d’être comparé à Kobe Bryant, c’est tout à son honneur

Devin Booker fait partie de ces joueurs de la nouvelle génération qui ont réussi à créer un lien fort avec Kobe Bryant avant son décès tragique en 2020. Depuis, l'arrière des Phoenix Suns cite souvent le Black Mamba et le tutorat qui lui a permis d'être un All-Star et un finaliste NBA aujourd'hui. Néanmoins, malgré quelques similitudes dans le jeu et leur approche du basket, Booker n'est pas prêt à ce que l'on commette un crime de lèse-majesté.

Lorsque Richard Jefferson lui a parlé dans l'émission The Jump sur ESPN du fait qu'il était de plus en plus comparé à Kobe Bryant, Devin Booker a affiché une vraie humilité.

"Je n'y ai jamais vraiment pensé. J'ai entendu certaines personnes parler de ça, mais je n'ai jamais fait cette comparaison moi-même. Je m'en tiens à ce qu'il a fait pour moi en tant que mentor et aux conseils qu'il m'a donnés. J'essaye d'adopter sa mentalité et son approche. Mais je ne devrais jamais être comparé à Kobe Bryant".

Devin Booker, un très gros poster sur Giannis Antetokounmpo... refusé

Devin Booker trace son propre chemin. A savoir celui d'un joueur que beaucoup ne pensaient pas forcément capable d'être un franchise player en NBA. Le voilà qui claque des matches à 40 points en Finales et a encore des chances de remporter le titre. L'impact de Kobe sur la manière dont il a progressé et dont il est devenu un leader offensif est réel. Il y a aussi une forme d'instinct du tueur qu'il développe de plus en plus.

Pas besoin pour autant de parler de "nouveau Kobe Bryant" ou "d'héritier de Kobe Bryant". Devin Booker est Devin Booker et on a hâte de voir ce qu'il a en magasin pour nous dans les années à venir.

"I should never be compared to Kobe Bryant." —Devin Booker pic.twitter.com/hcXFSPLScm — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 19, 2021

La sixième faute non sifflée de Devin Booker, le scandale qui aurait pu tout changer