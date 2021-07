La sixième faute non sifflée de Devin Booker, le scandale qui aurait pu tout changer

Devin Booker s’en est très bien sorti. L’arrière All-Star des Phoenix Suns, en sursis avec cinq fautes au compteur dans le quatrième quart-temps, devait être expulsé. Son action houleuse sur Jrue Holiday, à un peu moins de quatre minutes du buzzer, aurait dû l’envoyer sur la touche pour de bon. Non seulement il est monté au contact sans vraiment jouer le ballon alors que le meneur des Milwaukee Bucks montait au cercle. Mais en plus il l’a fait sous les yeux de l’arbitre. Et pourtant, zéro coup de sifflet.

Refs swallow their whistle on this call. This would’ve been Devin Booker’s 6th foul pic.twitter.com/3DfZIaeWzv — CrossedSports (@crossedsportsig) July 15, 2021

C’est quand même une honte. Il n’a pas fait une faute, mais deux ou trois ! Les officiels n’ont pas bronché, sans doute parce qu’ils savaient ce que ça représentait comme conséquence. Une éjection de Devin Booker, on fire, à ce moment-là du match aurait eu des répercussions catastrophiques pour les Suns. Mais c’est la règle ! Il devait prendre sa sixième faute !

De très nombreux journalistes se sont révoltés sur Twitter au moment de l’action. Au final, cette absence honteuse d’un coup de sifflet n’a pas pesé sur le résultat. Giannis Antetokounmpo a bien suivi l’action pour marquer après la faute sur Holiday. Et les Bucks l’ont emporté (109-103). Mais imaginez seulement le scandale si les Suns avaient fini par gagner, notamment grâce à Booker. Certains parlent déjà d’une des pires décisions arbitrales de ces dernières années. C’est clair que ça laisse perplexe sur le niveau de l'arbitrage. En tout cas, les officiels ont tout de même avoué leur erreur après le match...

