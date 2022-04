Devin Booker, toujours le flou avant le Game 6 décisif

Les Phoenix Suns ne sont pas sûrs de pouvoir compter sur Devin Booker pour affronter les New Orleans Pelicans ce jeudi soir.

Les Phoenix Suns sont mis en difficultés par les New Orleans Pelicans. Ils ont déjà perdu 2 matches mais mènent tout de même 3 victoires à 2. Avec donc une occasion de conclure la série ce soir, en Louisiane. Une mission qu’ils devront peut-être accomplir sans leur meilleur joueur, Devin Booker. Selon Adrian Wojnarowski, l’arrière All-Star est encore incertain. Il ajoute cependant que ce dernier se sentirait mieux après sa blessure aux ischios lors du Game 2.

« Il progresse mais ça ne change rien à son statut », tempère le coach Monty Williams. « Mais si nous étions au bord de l’élimination, je suis sûr qu’il trouverait un moyen d’être là. »

Devin Booker pourrait effectivement jouer le Game 7 si la série venait à en arriver là. En revanche, son retour sera encadré, que ce soit ce soir ou plus tard. Avec un temps de jeu limité par le staff médical. Le joueur de 25 ans tourne à 28 points et 52% aux tirs depuis le début des playoffs. En son absence, Chris Paul et les autres joueurs des Suns vont encore devoir hausser leur niveau de jeu. Mikal Bridges avait particulièrement répondu présent en inscrivant 30 points lors du dernier match.

