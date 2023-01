Dewayne Dedmon éjecté… pour une embrouille avec Erik Spoelstra !

Scène insolite lors du match entre le Miami Heat et l'Oklahoma City Thunder (112-111). Déjà obligé de composer avec un effectif limité, l'entraîneur floridien Erik Spoelstra a été privé de son joueur Dewayne Dedmon avant même la fin du deuxième quart-temps.

La raison ? L'intérieur a été éjecté par les arbitres... après avoir lancé un appareil de massage sur le parquet ! En plein match ! Pourquoi un tel craquage pour l'ancien élément des Sacramento Kings ? Une embrouille avec son propre coach.

Face à cette attitude, les arbitres ont décidé de l'éjecter.

"Nous sommes tous une bande de personnalités bizarres. Cette partie était malheureuse. Tout ce qui compte, c'est le Miami Heat. Cette partie était inacceptable", a lâché Erik Spoelstra devant les médias.

Avec ce dérapage, Dedmon peut s'attendre à une sanction. Tout d'abord de la part de la franchise floridienne, et peut-être également de la NBA. Après, effectivement, avec le Heat, une telle tension n'est pas forcément un mauvais signe.

On se souvient, l'an dernier, d'un échange musclé entre Spoelstra, accompagné d'Udonis Haslem, et Jimmy Butler. Et Miami avait parfaitement réussi à tourner la page. A Dewayne Dedmon de faire les efforts nécessaires.

Dewayne Dedmon ejected pic.twitter.com/UN2r0d18Q8 — That's a highlight (@ClipIt_NBA) January 11, 2023

Dedmon threw a massage gun on the court after some heated words with Spo 😳 pic.twitter.com/yjJYB599HY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2023

