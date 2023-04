La vidéo de Diar, la fille de DeMar DeRozan, criant à chaque tentative des Toronto Raptors aux lancers francs, est devenue virale. Il est difficile de dire si la technique de la jeune fan des Chicago Bulls a vraiment désavantagé les locaux, qui ont manqué la moitié de leurs 36 tirs sur la ligne. Certains de leurs supporters l’ont, en tout cas, visiblement très mal pris.

DeMar's daughter is screaming whenever the Raptors take free throws 😂 pic.twitter.com/HxmMz3BYgq

— ESPN (@espn) April 13, 2023