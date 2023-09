Dillon Brooks, la rédemption du “Villain”

Dillon Brooks avait prévenu : "Je suis le meilleur défenseur de ce tournoi, du monde et de la NBA". Bon, comme souvent lorsqu'il commence à trop parler, le karma fait son effet le Canada avait été éjecté éliminé par la Serbie quelques heures après cette déclaration. Mais on a revu le nouveau joueur des Houston Rockets à l'oeuvre lors du match pour la 3e place, avec une énorme performance contre Team USA des deux côtés du terrain (39 pts à 7/8 à 3 pts notamment). Pour récompenser son Mondial très réussi, Brooks a été élu meilleur défenseur de la compétition.

Haï par les adversaires, adoré par ses coéquipiers, l'ex-trublion des Grizzlies a quoi qu'il advienne marqué cette Coupe du monde de son empreinte, sur et en dehors du terrain. Pour ceux qui en doutaient et commençaient déjà à dire que son contrat, certes juteux (86 millions sur 4 ans), signé avec les Rockets cet été était un vol manifeste, Dillon Brooks a montré qu'il n'était pas qu'un type avec une grande bouche et une personnalité urticante. C'est aussi un excellent joueur de basket, qui réussira d'ailleurs peut-être à s'épanouir encore plus au Texas que lors de ses derniers mois chez les Grizzlies.

"J'ai créé un personnage et les gens l'adorent. J'ai moi aussi appris à l'aimer. C'était pareil pour Kobe quand il a dû créer le Black Mamba. Il était une personne différente sur le terrain. Je pense que mon personnage, c'est Le Méchant", a-t-il expliqué après le succès contre les Etats-Unis.

Les coéquipiers de Dillon Brooks étaient unanimes au moment d'évoquer les prestations de leur partenaire ces derniers jours.

"Tout le monde a mal parlé de lui pendant l'été, mais c'est un joueur incroyable. Il se défonce sur le terrain tous les jours. C'est quelqu'un dont tu as envie qu'il soit à tes côtés pour combattre. J'ai été vraiment heureux de le voir jouer comme ça. Il a été de plus en plus fort au fil des matches", a salué Kelly Olynyk.

"C'est un vrai antagoniste. C'est ce qu'il fait sur le terrain. Il ne s'efface jamais dans des matches à haute tension. Il faut lui donner beaucoup de crédit. Il travaille énormément et être à ses côtés pendant quelques semaines a été une bénédiction pour moi. C'est un mec super", a corroboré Luguentz Dort, l'arrière d'Oklahoma City.

Maintenant que Dillon Brooks a contribué à offrir à son pays sa première médaille en Coupe du monde, la suite peut être encore plus belle. Le Canada sera l'un des favoris pour décrocher l'or olympique à Paris, avec une équipe que l'on espère au moins aussi clinquante que celle de cette année, et possiblement les renforts de joueurs comme Jamal Murray et Andrew Wiggins. En ce qui concerne la NBA, s'il parvient à trouver le bon dosage entre trashtalk et concentration, il est probable que l'on reparle de lui en bien dans les mois qui viennent...

Le Canada finit en bronze en prenant le dessus sur Team USA en OT !