Dillon Brooks prêt à « sortir LeBron James dès le premier tour »

La guerre psychologique est lancée. Les playoffs, ce sont aussi ça. Des batailles engagées sur le terrain… et dans les têtes. Dillon Brooks s’est manifesté le premier pour piquer au vif ses futurs adversaires à quatre jours du début des playoffs et de la série entre ses Memphis Grizzlies et les Los Angeles Lakers d’un certain LeBron James.

« Ça ne me gênerait pas d’affronter LeBron sur un duel au meilleur des 7 matches. Le décors est planté : il revient en playoffs et on le sort de suite dès le premier tour. Ça va être un bon test. Ils ont des bons joueurs, c’est un premier match-up intéressant pour nous. »

Dans le ton, ça laisse penser que l’ailier rugueux voit ça comme un échauffement en attendant des adversaires plus forts encore. Ça peut sonner comme un manque de respect mais Brooks apprécie sans doute James. Il ne s’imagine juste pas perdre contre lui. Le King va-t-il « took it personally ? » et se surpasser pour faire taire son vis-à-vis ? Il sera de toute façon en mission après avoir arraché la qualification de justesse en sortant les Minnesota Timberwolves lors du play-in.

Dillon Brooks a effectivement limité LeBron James à 8 sur 21 aux tirs lors de leur dernier affrontement mais les Lakers sont repartis avec la victoire ce soir-là. Le King a d'ailleurs remporté 9 de ses 11 duels directs avec le joueur de devoir des Grizzlies depuis que ce dernier est arrivé en NBA.