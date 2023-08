Dillon Brooks pense avoir maîtrisé LeBron James…

Avant la série de Playoffs entre les Memphis Grizzlies et Los Angeles Lakers, Dillon Brooks a multiplié les sorties pour provoquer son adversaire direct, LeBron James. Prêt "à le sortir dès le premier tour", le Canadien l'avait jugé "vieux et plus au niveau" en expliquant qu'il ne respectait personne "sans prendre 40 points sur la tronche".

Problème, sur le plan sportif, l'ex-ailier des Grizzlies n'a pas assuré... Outre l'élimination de son ancienne équipe, le joueur de 27 ans a incarné une déception en tirant à 31,2% sur cette série. Dans le même temps, James a tourné à 22,2 points et 11,2 rebonds de moyenne.

Et face à Brooks, le King a réussi 60% de ses tirs. Pourtant, la nouvelle recrue des Houston Rockets a un souvenir bien différent de cet affrontement.

"J'ai l'impression que je l'ai toujours maîtrisé. Je crois que cette série m'est retombée dessus à cause de mes propos, mais j'ai parlé toute l'année et nous avons remporté 50 matches", a rappelé Dillon Brooks pour Sportsnet.

Sur ce dernier point, le natif de Mississauga a raison : il a été le bouc-émissaire un peu trop facile de l'échec des Grizzlies. Pourtant pas le seul responsable de cette désillusion, il a été pointé du doigt en raison de sa tendance à trop l'ouvrir devant les médias.

Par contre, Dillon Brooks devrait revoir les images de son duel face à LeBron James. Il n'a pas maîtrisé grand-chose...

