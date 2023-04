Dillon Brooks : “Les fans font de moi un méchant”

Dillon Brooks ne sera pas suspendu pour son geste lors du Game 3 face aux Lakers, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Mais aux yeux de l’ailier des Memphis Grizzlies, l’expulsion à laquelle il a eu le droit après avoir frappé LeBron James à l’aine est déjà de trop. Il met la réaction des arbitres sur le compte d’une mauvaise réputation qu’il n’a, étrangement, pas l’air de comprendre.

Brooks a assuré que sa faute était accidentelle. Il estime cependant que sa réputation auprès des médias et du public a influencé le corps arbitral dans sa décision (faute flagrante 2). "Les médias font de moi un méchant. Les fans font de moi un méchant", a-t-il déploré dimanche après la séance de tirs des Grizzlies. "Cela crée un tout autre personnage autour de moi."

LeBron sur Dillon Brooks, expulsé : "C'est facile, très facile"

Le spécialiste défensif de Memphis a été expulsé pour la troisième fois de la saison samedi, après son geste sur LeBron James au début de la seconde mi-temps. Il est sorti sous les huées du public des Lakers, qui lui est particulièrement hostile depuis son arrivée à Los Angeles.

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy

— ESPN (@espn) April 23, 2023