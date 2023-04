LeBron sur Dillon Brooks, expulsé : “C’est facile, très facile”

L'histoire d'amour entre LeBron James et Dillon Brooks s'est poursuivie dans le game 3 entre Los Angeles et Memphis samedi. Brooks n'a pas vraiment réussi à perturber le King comme il l'espérait. A nouveau, LeBron a mis ses points et joué sa partition, avant de voir le trublion des Grizzlies être expulsé pour le "move" à la mode en NBA, un coup d'avant-bras dans les parties...

Dillon Brooks was ejected after receiving a flagrant 2 for this hit to LeBron. pic.twitter.com/LL9CLRAryy — ESPN (@espn) April 23, 2023

On ne sait pas si Dillon Brooks est toujours persuadé de perturber LeBron James et s'il s'enfermera dans cette posture jusqu'à la fin de la série, ou s'il se concentrera sur autre chose. Au hasard : être l'excellent joueur de basket qu'il peut être au-delà de ses provocations.

Les deux hommes ont en tout cas eu un bref échange pendant l'échauffement, sans que l'on puisse vraiment savoir ce qu'ils se sont dit. LeBron n'a pas dévoilé la teneur de la conversation, mais a tout de même déclaré ça à la fin du match :

"Ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ça, à certains individus, dans ma carrière. C'est facile. Très facile. On a gagné ce soir, ne me faites pas démarrer là-dessus (rires). Mon gars AD a fait un super match. Je ne vais pas rentrer là-dedans".

LeBron x Dillon Brooks. 🗣️👀 pic.twitter.com/CkKUBW7InU — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 23, 2023

