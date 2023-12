Dillon Brooks pique encore les Grizzlies !

Dillon Brooks n'a pas l'intention de pardonner les Memphis Grizzlies. En fin de contrat l'été dernier, l'ailier n'a pas été conservé par la franchise du Tennessee, qui l'a même désigné comme le bouc-émissaire de l'élimination en Playoffs face aux Los Angeles Lakers (2-4).

Signé ensuite par les Houston Rockets pour 80 millions de dollars sur 4 ans, le Canadien ne manque jamais une opportunité de chambrer les Grizzlies depuis son départ. Et cette nuit, il a ainsi été le grand artisan de la victoire de son équipe sur le parquet de Memphis (103-96).

Avec 26 points, dont 24 après la pause. Et il n'a d'ailleurs pas manqué de chambrer après un panier décisif en s'adressant à l'un de ses amis.

"C'est pourquoi ils m'ont payé 80 millions de dollars sur 4 ans", a crié Dillon Brooks, avant d'être cash face à la presse.

"Je ne veux jamais perdre contre Memphis dans ma carrière... Je veux gagner à chaque fois que nous jouons contre Memphis, juste pour leur faire comprendre qu'ils ont fait une petite erreur", a-t-il ainsi lancé.

On peut comprendre la motivation de Dillon Brooks. Les Grizzlies n'ont pas voulu le garder, l'ont même dénigré et il veut se venger. Encore et encore.

Dillon Brooks pique des Grizzlies sans le moindre style…