Dillon Brooks, les révélations sur le clap de fin à Memphis

Dillon Brooks et les Memphis Grizzlies, fin de l'histoire. Comme nous vous l'indiquions mardi, la franchise du Tennessee a fait savoir que l'ailier n'allait pas être conservé cet été. "En aucune circonstance".

Une décision brutale après l'élimination dès le premier tour des Playoffs face aux Los Angeles Lakers (2-4). Pour autant, en interne, elle ne représente visiblement pas une surprise. Tout au long de la saison, les Grizzlies ont tenté de le prolonger. Mais à chaque fois, le Canadien a repoussé les offres de ses dirigeants.

Et visiblement, Brooks se montre très gourmand ! D'après les informations de la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne, le joueur de 27 ans réclame un contrat à 25 millions de dollars par an. Sans surprise, Memphis n'avait pas l'intention de lui donner un tel salaire.

Même sur le plan sportif, le natif de Mississauga n'avait pas forcément l'envie de rester, selon le Memphis Commercial Appeal. Cantonné à un rôle de "3 and D", il a émis des plaintes, à plusieurs reprises, par rapport à son utilisation sous les ordres de l'entraîneur Taylor Jenkins.

En résumé, Brooks voulait un rôle plus important offensivement et Memphis n'avait pas ce projet pour lui... Enfin, au moment de faire le bilan de cet exercice, Jenkins et plusieurs cadres ont insisté sur un axe de progression : calmer le trash-talk pour se concentrer sur le terrain.

Une philosophie qui ne colle pas vraiment à la personnalité du provocateur Dillon Brooks.

