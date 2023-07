Dion Waiters se confie sur sa dépression et tente un comeback

Dion Waiters, qui a disparu des radars depuis son titre avec les Lakers en 2020, raconte sa dépression et espère faire son retour en NBA.

C’est en septembre 2020 que Dion Waiters est apparu sur un terrain de basket pour la dernière fois, sous les couleurs des Lakers. Depuis, l’athlète n’a plus foulé les parquets, faute d’opportunité, mais surtout de santé mentale. Le joueur de 31 ans a été victime d’une grave dépression après son titre avec Los Angeles, à propos de laquelle il s’est confié à Chris Haynes du Bleacher Report.

« J’ai traversé une période difficile. La dépression, l’anxiété et l’incertitude quant à mon avenir. C’est devenu sérieux. J’ai dû consulter un thérapeute. C’était écrasant et trop difficile à supporter. […] J’ai pensé à ne plus être là, mais j’ai des enfants. Je préférais être malheureux pour le reste de ma vie plutôt que de laisser mes enfants sans père », a-t-il raconté au journaliste américain. « Je ne voulais être entouré de personne, et tout le monde continuait à me demander de la merde. […] Certains jours, je dormais dans mon lit toute la journée. Je n’avais aucun espoir. Je ne m’entraînais pas. C’est une bataille mentale. Je n’ai jamais compris ce qu’était la dépression jusqu’à ces dernières années. J’ai réalisé que j’endurais cette douleur depuis mon enfance. »

Waiters, qui se sentait isolé, en particulier pendant l’épidémie de Covid-19, a décidé de chercher de l’aide. Un sujet encore très peu abordé par les athlètes de haut niveau, bien que le tabou s’efface un peu plus chaque année. Le natif de Philadelphie se sent mieux aujourd’hui et le doit notamment à sa thérapie.

« Consulter un thérapeute est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée. C’était difficile au début parce que vous dites la vérité sur vous-même, ce qui est difficile à entendre à haute voix. On découvre des choses sur soi que l’on ne soupçonnait même pas. […] J’en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus m’en sortir tout seul. C’était trop », a poursuivi l’ancien joueur du Heat. « Je veux que le monde sache, surtout dans notre communauté, que c’est normal d’avoir un thérapeute. Il n’y a rien de mal à cela. […] Vous savez comment j’ai grandi à Philadelphie, avec tous les traumatismes que j’ai subis. Les fusillades, les meurtres et tout ça. Mon histoire est sombre. J’ai l’impression que si j’avais eu un thérapeute, ma carrière aurait été dix fois meilleure. »

L’arrière se sent désormais prêt à reprendre du service. Il a conscience que le temps presse, mais il espère avoir l’opportunité de montrer qu’il est une nouvelle personne, plus patiente, et qu’il a travaillé sur son comportement.

Dion Waiters voit toujours le basket comme le centre de sa vie, malgré ces années de pause forcée. Il a réalisé un workout, organisé par son agent, devant les représentants de plusieurs franchises NBA cette semaine.

« Je traverse encore des moments difficiles. Je lutte toujours contre l’anxiété et la dépression. La chose que j’aimais (le basket, ndlr) m’a été enlevée, et c’était ma faute. Je suis jeune, j’ai 31 ans. Je n’ai pas beaucoup de kilomètres devant moi. Je dois m’y remettre. Je suis en bonne santé. Je veux juste avoir l’occasion de montrer que je ne suis plus celui que j’étais. Je sais que beaucoup de gens en parlent, mais pour moi, je pense qu’il s’agit surtout de montrer que j’ai changé. C’est pour ça que je suis là. J’ai toujours cet amour. J’ai toujours cette envie. Je sais que je peux encore aider une équipe à gagner au plus haut niveau sur le terrain et même dans le vestiaire en tant que vétéran. Alors, pourquoi ne pas tenter le coup et voir ce qui se passe ? On ne sait jamais. »

