Dirk Nowitzki désigne son GOAT au basket… et au foot

Dirk Nowitzki était l'invité de CBS Sports cette semaine et a évoqué la question du GOAT dans deux de ses sports préférés, à savoir le basketball et le football. Voici ce qu'il a expliqué à Kate Abdo et à ses invités, au moment de répondre à une question sur Kobe Bryant.

"Où est-ce que je le place ? J'ai Jordan tout en haut, mais Kobe est ce que l'on a eu de plus proche de MJ sur sa manière de jouer et son instinct de tueur. Si je réfléchis aux joueurs sur les postes arrières, ce sera toujours MJ et Kobe pour moi.

Pour le foot, je sais que c'est un débat très intense, mais... Je suis du côté de Messi. La façon dont il se comporte, son style de jeu, sa vitesse... Il ne va pas non plus enlever son T-Shirt et célébrer en se tapant sur le torse en disant : 'Regardez-moi !' Ce n'est pas mon style, Messi est plus discret qet et je peux plus facilement m'identifier à lui. Je n'enlève rien à Ronaldo, c'est juste une opinion personnelle".

On se souvient plus des exploits de Dirk Nowitzki sur un terrain de basket que sur une pelouse de football. Que ce soit pour tenter des ciseaux ou marquer des penalties, le "Wunderkind" n'a jamais vraiment été à l'aise !