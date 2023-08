Dirk Nowitzki et Dwyane Wade ne sont plus en guerre

Dirk Nowitzki va entrer au Hall of Fame ce weekend en même temps qu'un ancien rival et ennemi : Dwyane Wade.

En 2023, on a un peu l'impression que tout le monde est ami avec tout le monde ou presque en NBA. En tout cas chez les superstars. A l'heure où de nouvelles légendes s'apprêtent à faire leur entrée au Hall of Fame le weekend prochain, il faut se souvenir que ça n'a pas toujours été le cas, même dans un passé récent. Dirk Nowitzki a accordé une interview à Marc Stein avant son intronisation au Panthéon de la NBA. L'Allemand y explique que tout n'a pas toujours été rose avec Pau Gasol, Dwyane Wade et Tony Parker, trois de ses plus féroces rivaux durant sa carrière.

"Il y a eu des périodes où on ne s'entendait tous pas très bien. Mais je pense que ça fait partie de la compétition quand tu es au plus haut niveau et que tu veux gagner à tout prix. Parfois, on ne se parlait pas vraiment avec Pau. Parfois, je ne parlais à Dwyane. Tony et moi, ça a toujours été à peu près. C'est drôle de voir que l'on fait tous partie de la même classe pour le Hall of Fame.

On en a parlé ensemble quand l'annonce a été faite à Houston, pendant le Final Four NCAA. On a passé quelques belles journées ensemble. Avec Pau et Tony, on s'est affronté depuis nos 19 ou 20 ans avec les équipes nationales, donc c'est cool".

Il y a en revanche clairement eu un contentieux avec Dwyane Wade, adversaire lors des Finales 2006 et 2011, avec des déclarations qui n'avaient pas plus aux Mavs et à Dirk Nowitzki en particulier.

"Est-ce qu'on amis ? Les amis se contactent et parlent ensemble tout le temps. Je ne dirais pas que nous sommes amis. Je pense qu'il y a un respect mutuel évident pour nos carrières et c'est cordial. On était assis ensemble à Houston, avec nos familles et il n'y a plus de contentieux. On est allés de l'avant. Des choses ont été dites de part et d'autre mais ça fait partie de la compétition. On n'est pas amis parce qu'on ne s'envoie pas de messages, mais il y a beaucoup de respect et on est heureux d'entrer au Hall of Fame ensemble".

Dirk Nowitzki et ses camarades de cuvée seront intronisés samedi prochain. L'Allemand a choisi Steve Nash et Jason Kidd comme parrains.

