Dirk Nowitzki trouve Victor Wembanyama “effrayant”

Victor Wembanyama n'a pas encore posé le pied en NBA qu'il est déjà au coeur de toutes les conversations. Même lorsqu'une légende comme Dirk Nowitzki se rend aux Philippines avec la FIBA pour parler de la Coupe du monde à venir, il ne peut pas échapper aux questions sur le jeune intérieur français.

"On croit toujours qu'on a tout vu. Puis un Victor Wembanyama de 2,25m débarque. J'ai vu une action de lui l'autre jour où il shoote à 3 points avec un step back et vient claquer le ballon lui-même. Mais qui fait ça ? Il faut avoir les qualités techniques, mais aussi la vitesse vers le ballon, la longueur... C'est effrayant à quel point ce gamin est talentueux.

Il est long, il a les skills, le dribble, le shoot... J'espère qu'il pourra rester en bonne santé. C'est la seule chose qui peut le freiner. Il a tout le reste. J'ai entendu dire qu'il avait l'éthique de travail, que c'était un garçon intelligent et qu'il voulait devenir un grand joueur. Il fait le travail qu'il faut pour réussir ça et on est tous là pour le soutenir et voir son plein potentiel s'exprimer. On a tous envie qu'il y arrive", a expliqué Dirk dans un entretien avec FIBA.com.