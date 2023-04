Victor Wembanyama : « Les réseaux, le repère de toute la négativité sur terre »

La First Team a eu l'opportunité de réaliser un long entretien exclusif avec Victor Wembanyama à quelques semaines de sa draft. L'occasion de découvrir le prodige français un peu plus en profondeur puisqu'il donne son avis et son ressenti sur un grand nombre de sujets, de son potentiel GOAT-esque à sa mentalité en passant par sa vision des réseaux sociaux. L'interview est vraiment plaisante à regarder et à écouter et elle est donc à ne pas manquer.

Victor Wembanyama, son interview exclusive chez First Team