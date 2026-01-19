Dirk Nowitzki GM des Mavs ? Sa réponse à la rumeur

Dirk Nowitzki a réagi aux rumeurs l’envoyant comme futur GM des Dallas Mavericks en marge du match NBA à Berlin entre Orlando et Memphis.

Présent à Berlin à l’occasion du match NBA délocalisé entre le Orlando Magic et les Memphis Grizzlies, Dirk Nowitzki a tenu à mettre fin aux rumeurs l’envoyant à la tête du front office des Dallas Mavericks. Alors que son nom circule pour succéder à Nico Harrison au poste de general manager, l’ancienne icône texane a clairement indiqué que ce rôle ne correspondait pas à ses priorités actuelles.

Interrogé sur le sujet, Nowitzki s’est montré transparent sur les exigences d’un tel poste. « Être GM, c’est un travail à plein temps, sept jours sur sept. Il faut être constamment impliqué, penser aux trades, au roster, au futur de l’équipe. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut faire à moitié », a-t-il expliqué. Une charge mentale et professionnelle qu’il ne souhaite pas assumer aujourd’hui. Pour l'heure, ce sont donc Michael Finley et Matt Ricciardi qui continueront d'assurer l'intérim.

Depuis le début de la saison, Dirk Nowitzki s’est lancé dans une nouvelle aventure en tant que consultant et analyste pour Prime Video. Un rôle qui lui permet de rester proche de la ligue, tout en conservant une certaine liberté. « J’aime vraiment ce que je fais en ce moment », a-t-il confié, soulignant qu’il apprécie de pouvoir analyser le jeu sans la pression permanente liée aux décisions structurelles.

S’il reste profondément attaché aux Mavericks et à leur avenir, Nowitzki préfère donc, pour l’instant, garder une distance avec les responsabilités opérationnelles. Sans fermer totalement la porte à une implication future sous une autre forme...