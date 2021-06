Luka Doncic a réalisé des performances exceptionnelles lors du premier tour des Playoffs. Mais le meneur n'a pas évité l'élimination des Dallas Mavericks face aux Los Angeles Clippers (3-4). Mais le Slovène a encore impressionné son monde, et notamment Dirk Nowitzki.

Toujours dithyrambique concernant son ex-coéquipier, la légende de la franchise texane se trouve littéralement sous le charme du jeune prodige. Et pour l'Allemand, Doncic, en seulement trois ans en NBA, s'impose déjà comme le meilleur joueur de l'histoire des Mavs.

"Le meilleur conseil que je peux donner à Luka ? Je ne pense pas qu'il ait besoin d'un conseil de ma part. Si je crois qu'il peut me surpasser et devenir le meilleur joueur des Mavs de l'histoire ? Il l'est déjà... Il joue d'une manière incroyable", a lancé Dirk Nowitzki devant TMZ.