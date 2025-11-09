Dirk Nowitzki, ses conseils pour aider Cooper Flagg

Cooper Flagg a la chance d'être suivi de près par Dirk Nowitzki, qui sera le premier à le conseiller si le besoin se fait sentir.

Dirk Nowitzki ne peut plus vraiment jouer les mentors en live avec Luka Doncic, puisque ce dernier n'est plus à Dallas. En revanche, le rôle tient toujours à coeur à la légende des Dallas Mavericks. Alors que Cooper Flagg, n°1 de la Draft 2025, vit des débuts compliqués à Dallas, l’Allemand lui a adressé un message fort, plein d’expérience et de bienveillance, lors de son passage sur Amazon Prime.

« Je te dirais simplement de continuer à travailler. Je sais que tu as une éthique de travail incroyable. Travaille à travers les difficultés. Reviens dès le lendemain, sois le premier au gymnase, prends des tirs, travaille avec un coach assistant, regarde de la vidéo et continue de progresser. Que tu gagnes ou que tu perdes, garde une attitude positive. Continue de bosser, garde la tête haute, et tout ira bien. »

Une leçon simple, mais puissante, de la part d’un homme qui sait ce qu’il faut endurer pour s’imposer durablement en NBA. Nowitzki a lui-même connu des débuts difficiles avant de devenir MVP, champion et icône absolue à Dallas.

Flagg affiche déjà des signes prometteurs (environ 14 points et 6 rebonds de moyenne), mais doit encore s’adapter à la rigueur du très haut niveau. Le message de Nowitzki va au-delà du terrain : il parle d’état d’esprit, de constance et d’humilité.

Pour Dirk, le secret est dans la répétition, la patience et la préparation invisible. Une philosophie qu’il transmet désormais à la nouvelle génération.

La nuit dernière, Cooper Flagg a participé à la victoire des Mavs sur le parquet de Washington. L'ancien Dukie a compilé 12 points, 7 rebonds et 6 passes.