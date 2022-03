Domantas Sabonis, une tendance claire sur son avenir aux Kings

Lors de la deadline des trades, les Sacramento Kings ont misé sur Domantas Sabonis. Pour récupérer l'intérieur en provenance des Indiana Pacers, les Californiens ont même sacrifié Tyrese Haliburton. Autant dire qu'ils comptent sur lui.

Pour le moment, ce deal n'a pas franchement profité aux Kings. Malgré des problèmes intéressantes, le Lituanien n'a pas encore permis à cette équipe de passer un cap. Sur les 10 derniers matches, Sacramento affiche un bilan de 2 victoires pour 8 défaites.

Et forcément, avec la fin du contrat de Sabonis en 2024, plusieurs observateurs s'inquiètent de voir Sacramento le perdre avant de retrouver un bon niveau collectif. Mais de son côté, le joueur de 25 ans a rassuré son monde.

"Je suis excité par cette aventure. Ça craint que nous ayons cette énorme désert en Playoffs. Mais le fait que nous puissions faire partie de quelque chose qui puisse renverser la situation, vous savez, c'est l'objectif.

Arriver et changer la perspective de cette organisation et ce que les gens pensent. Nous sommes impatients à l'idée de faire partie de ça et de le construire, vous savez ? Donc je veux rester aussi longtemps que je peux.

Tout doit bien se passer, mais je suis heureux ici. C'est génial. Les fans sont formidables", a assuré Domantas Sabonis pour The Athletic.