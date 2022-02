Domantas Sabonis, opération séduction lancée chez les Kings

Domantas Sabonis a de grosses qualités. Depuis l'énorme trade entre les Sacramento Kings et les Indiana Pacers mardi, ce mouvement a beaucoup fait réagir. Notamment par rapport au choix incompréhensible des Californiens avec Tyrese Haliburton.

Mais il n'a jamais été question de remettre en doute le talent du Lituanien. A 25 ans, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs de la NBA à son poste. Un All-Star en 2020 et 2021.

Sans le moindre doute, il va faire de bonnes performances sous les couleurs des Kings. Et si le plan de Sacramento sur le long terme reste difficile à lire, l'impact du natif de Portland risque de se révéler intéressant dans l'immédiat.

Pour ses grands débuts sous les couleurs des Californiens, Sabonis a réussi à tirer son épingle du jeu. Dans une grosse ambiance, l'intérieur a ainsi compilé un double-double : 22 points et 14 rebonds. Avec à la clé une belle victoire contre les Minnesota Timberwolves (132-119).

Un succès probant contre une équipe qui restait sur 5 victoires consécutives. Pour remplacer Haliburton, véritable chouchou, dans le cœur des fans, l'ex-talent des Pacers a idéalement lancé son aventure. Sur le parquet, mais aussi dans sa communication.

Je veux trouver un endroit où je me sens chez moi et où je me sens aimé. Je pense que je l'ai trouvé ici. J'aime ce que j'ai trouvé ici", a tout de suite commenté Domantas Sabonis.

Un message tout de suite rassurant pour les fans de Sacramento. Avec la fin du contrat de Sabonis en 2024, beaucoup s'inquiétaient du sacrifice d'Haliburton, prêt à s'engager sur la durée, pour un joueur seulement de passage. Mais de son côté, le #11 pick de la Draft NBA 2016 semble avoir l'envie de s’installer.

Outre cette intervention médiatique, Sabonis a également séduit le public du Golden 1 Center par sa copie. Avec ses qualités à la passe, l'intérieur a immédiatement eu un impact sur le jeu des Kings. A l'intérieur, Chimezie Metu (13 points) a tout de suite profité de sa présence.

De plus, l'Européen concentre aussi l'attention des défenseurs. Ainsi, il libère des espaces pour ses coéquipiers. Harrison Barnes (30 points), Davion Mitchell (18 points) et Jeremy Lamb (14 points) en ont profité à longue distance.

Et surtout, son association avec De’Aaron Fox a été prometteuse. Les deux hommes se sont d'ailleurs beaucoup cherchés. Ils vont avoir besoin de trouver des repères. Mais ils ont clairement l'envie de combiner ensemble, de briller ensemble.

Avec des qualités complémentaires, les deux leaders de Sacramento peuvent faire de gros dégâts, notamment sur pick and roll.

"Nous allons sortir et jouer dur, partager le ballon. Ce match en était un bel exemple. Les passes sont contagieuses et c'est là que le plaisir arrive. Je suis enthousiaste. De'Aaron Fox me correspond très bien et je conviens également très bien à son jeu.

Je sens que nous pouvons avoir un jeu sur pick and roll très spécial", a-t-il ainsi analysé.