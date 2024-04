Domantas Sabonis, la fin de sa série en double-double

Une fin de série pour Domantas Sabonis. Après 61 matches consécutifs en NBA avec un double-double, l'intérieur des Sacramento Kings a été limité à 8 points et 13 rebonds contre l'Oklahoma City Thunder (105-112) la nuit dernière.

Dans l'ensemble de l'histoire de la NBA, il s'agit de la 7ème plus longue série. Depuis la fusion entre la NBA et ABA en 1976-1977, l'international lituanien possède par contre le record devant Kevin Love (53 avec les Minnesota Timberwolves).

"C'est super. Je me retrouve mentionné dans une liste avec de grands noms. Au final, tu tentes simplement de jouer ton jeu et d'aller sur le parquet pour gagner. Il s'agit de mon boulot en tant qu'intérieur, prendre des rebonds et finir.

Si je savais que ma série se trouvait en danger ? Non, nous voulions simplement gagner. Au final, nous avons surtout essayé de mettre des tirs à trois points pour revenir dans le match", a ainsi commenté Domantas Sabonis.

Parfois accusé d'avoir fait du "stat paddind" pour maintenir cette série en vie, Domantas Sabonis va pouvoir évoluer sans se soucier de ce record. Pour rappel, le record absolu revient à Wilt Chamberlain avec 227 rencontres consécutives en double-double.

Que doit faire Domantas Sabonis pour se faire respecter ?