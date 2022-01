Domantas Sabonis vers Sacramento avec du lourd en échange ?

Les Sacramento Kings ont refusé d’inclure De’Aaron Fox dans un package pour Ben Simmons à la fin de l’été. Le meneur de 23 ans sortait tout juste d’une saison à plus de 25 points et 7 passes. Quelques mois plus tard, les difficultés rencontrées par le joueur et la franchise, ainsi que la progression de Tyrese Haliburton, pourraient pousser les dirigeants à revoir leur position. Mais pour mettre la main sur un autre joueur. Domantas Sabonis.

Selon le Sacramento Bee, la franchise californienne serait désormais prête à se séparer de Fox, qui a longtemps été présenté comme le prochain visage de l’équipe. Tout ça dans l’optique de récupérer le pivot All-Star, signé jusqu’en 2024. Si les Indiana Pacers galèrent – eux aussi – cette saison, le Lituanien compile pour sa part 19 points, 12 rebonds et presque 5 passes de moyenne. Il reste l’une des valeurs sûres à son poste en NBA.

Les Pacers pourraient se reconstruire en sacrifiant plusieurs de leurs joueurs majeurs. Domantas Sabonis mais aussi Caris LeVert ou Myles Turner. La blessure de ce dernier restreint cependant les possibilités d’un transfert. Et Indianapolis devrait conserver au moins l’un de ses deux intérieurs.

Myles Turner, une blessure qui casse l’hypothèse d’un trade ?