Myles Turner, une blessure qui casse l’hypothèse d’un trade ?

Il ne s'agit pas d'un secret, les Indiana Pacers pensaient à faire exploser leur effectif. Avant la deadline des trades, Myles Turner, Domantas Sabonis et Caris LeVert étaient tous les trois susceptibles de bouger. Mais pour le pivot, l'affaire semble désormais mal embarquée...

Pourquoi ? Car le joueur de 25 ans souffre d’une fracture de stress au niveau du pied gauche. Ainsi, le natif de Bedford sera au moins absent pour deux semaines, avec un nouveau point organisé avec le staff médical des Pacers. Mais en réalité, il sera probablement absent plus d'un mois selon ESPN.

Dans de telles conditions, un échange, avant le 10 février (deadline), se complique. Avec la blessure de Turner, les équipes intéressées vont chercher à en profiter avec des offres moins importantes. Il n'est donc pas dans l'intérêt des Pacers de se précipiter et ils pourraient patienter jusqu'à l'été prochain.

Finalement, Indiana pourrait même terminer la saison avec le groupe actuel. Ces dernières semaines, les rumeurs avec Sabonis se sont sérieusement calmées. Et pour LeVert, la franchise d'Indianapolis se montre visiblement trop gourmande.

Pas de Playoffs (13ème à l'Est), pas de reconstruction... Les Pacers semblent dans une situation de plus en plus bloquée.

Myles Turner : ce que les Pacers attendent pour le lâcher