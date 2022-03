Le Jazz ne va pas très bien en ce moment (5 défaites de suite) et ça se traduit aussi par des pertes de lucidité dans les moments importants. Alors qu'il restait 10 secondes à jouer contre les Clippers et que Utah avait une remise en jeu derrière le panier de Los Angeles, Donovan Mitchell a eu un oubli fâcheux.

Après avoir échoué à trouver un partenaire libre, l'arrière All-Star a demandé un temps mort. Petit problème : le Jazz n'en avait plus. Faute technique et balle aux Clippers, qui ne se sont pas fait prier pour plier l'affaire derrière.

Donovan Mitchell T'd up for trying to take a timeout when the Jazz had none left 😅 pic.twitter.com/OxdcvB9qQV

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2022