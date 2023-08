Donovan Mitchell, la grosse préoccupation des Cavaliers ?

Les Cavaliers doivent-ils s’inquiéter d’un possible départ de Donovan Mitchell ? Arrivé dans un transfert l’année dernière, l’arrière reste sous contrat au moins jusqu’en 2024-2025. Mais cet été, les rumeurs autour d’une potentielle extension à Cleveland sont particulièrement pessimistes.

Le quadruple All-Star a encore deux années garanties dans l’Ohio, suivies d’une player option de 37 millions de dollars en 2025-2026. Bientôt éligible à une extension de contrat, la question de son avenir se pose désormais. Sur NBA Today, Brian Windhorst a expliqué que l’été prochain serait déterminant.

« Je ne pense pas qu’il ait envisagé de prolonger cette saison et je pense que les Cavs le savaient quand ils l’ont récupéré dans un trade. Je pense que la pression se fera sentir dans un an, lorsqu’il ne lui restera plus qu’une année de contrat », a résumé l’insider d’ESPN.