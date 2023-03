Quand Paul George a failli rejoindre LeBron James aux Cavaliers

Refaire l’Histoire est toujours un exercice amusant. « Et si ? », s’interroge-t-on souvent. En l’occurrence, et si Paul George avait rejoint LeBron James aux Cavaliers en 2017 ? L’ailier raconte que, quand il a demandé son trade des Pacers, il n’était pas loin de partir à Cleveland.

Dans son émission « Podcast P », l’ancien franchise player d’Indiana est longuement revenu sur son départ vers l’Ouest, en 2017. George avait initialement listé quelques destinations, comme les Celtics et les Raptors.

En fait, il aurait surtout aimé atterrir aux Lakers pour « rentrer à la maison » et jouer dans l’équipe de son idole, Kobe Bryant. Ou alors aux Spurs, quand « Kawhi était encore là ». L’octuple All-Star a finalement été envoyé au Thunder, où il a rejoint Russell Westbrook. Mais à peu de choses près, il aurait donc pu déménager dans l’Ohio.

« Ce n’est pas passé loin. Danthay Jones (qui jouait aux Cavaliers à l’époque après un passage à Indiana, ndlr) m’emmène chez Bron. Je discute avec Bron. “Yo, comment est-ce qu’on peut faire en sorte que ça marche ?” On essayait de trouver une solution, James leur disait ce qu’il fallait faire, comment me récupérer. Alors je me suis dit : “OK, on va peut-être y arriver. Ce sera peut-être avec Bron, ici, à Cleveland !” », raconte George.