Donovan Mitchell, la petite frayeur qui a fait trembler le Jazz

Donovan Mitchell réalise, jusqu'à maintenant, des performances exceptionnelles contre les Los Angeles Clippers. Sans le moindre doute, le meneur du Utah Jazz s'impose comme le grand artisan des deux premières victoires des siens dans cette série de Playoffs (2-0).

Encore la nuit dernière, il a ainsi marqué 37 points pour terrasser les Californiens (117-111). Mais en fin de partie, le talent de 24 ans a eu une belle frayeur. Sur une course, le natif d'Elmsford a eu un contact avec Paul George. Au sol, Mitchell a eu du mal à se relever.

Et par la suite, il a clairement éprouvé des difficultés à marcher en boitant au niveau de sa jambe. Devant les médias, le leader du Jazz a tout de même rassuré son monde.

Il faudra bien évidemment surveiller l'évolution de cette situation. En feu, Donovan Mitchell incarne une pièce indispensable pour le Jazz afin de dominer les Clippers. Et ce coup reçu pourrait tout de même laisser des traces...

Donovan Mitchell went down after a collision with Paul George toward the end of Game 2. pic.twitter.com/Y9ihXhDLDN

— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2021