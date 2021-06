Donovan Mitchell, toujours invaincu sur ces Playoffs, affole les compteurs !

Le Utah Jazz a remporté le Game 2 face aux Los Angeles Clippers (117-111) la nuit dernière. Comme lors du premier match, la franchise de Salt Lake City a pu compter sur un grand Donovan Mitchell. Auteur de 37 points, le meneur a encore régalé face aux Californiens.

Depuis le début de ces Playoffs 2021, le jeune talent de 24 ans affiche un superbe niveau. Blessé sur la fin de la saison régulière et absent sur la première rencontre du premier tour contre les Memphis Grizzlies (4-1), le natif d'Elmsford dispose tout simplement d'un bilan parfait jusqu'à maintenant : 6 victoires pour 0 défaites.

Et surtout, il le fait avec des performances exceptionnelles. Ainsi, Mitchell tourne actuellement à 32,7 points de moyenne. Dans l'histoire des Playoffs, seulement deux joueurs ont fait plus fort en gagnant leurs 6 premiers matches : Kobe Bryant en 2008 (34,3) et LeBron James en 2017 (34,2).

"Je n'ai pas l'impression de devoir aller sur le terrain et de tout faire. Je pense qu'il faut donner du crédit aux autres gars, car ils peuvent aussi faire les actions. Tout le monde a élevé son niveau de jeu. Je ne me sens pas obligé d'aller sur le parquet, marcher puis tout faire. Il y a des moments où je dois le faire. Cela fait partie de mon travail, mais pour moi, c'est génial d'avoir un groupe de gars avec une telle confiance", a humblement répondu Donovan Mitchell.

Premier joueur du Jazz depuis Karl Malone en 1988 à inscrire plus de 35 points dans deux matches de Playoffs à la suite, Donovan Mitchell affole décidément tous les compteurs !

Donovan Mitchell, la petite frayeur qui a fait trembler le Jazz