Donovan Mitchell blessé, le Jazz retient son souffle

Premiers à l’Ouest, le Utah Jazz est bien parti pour finir la saison avec son meilleur bilan depuis… 1998, quand Karl Malone et John Stockton avaient fini par défier Michael Jordan et les Chicago Bulls en finales NBA. S’il y a bien quelque chose dont ils n’ont pas besoin maintenant, c’est d’une blessure qui mettrait à mal leurs chances d’aller le plus loin possible en playoffs. Le timing serait évidemment catastrophique. Alors c’est toute la franchise qui croise les doigts depuis que Donovan Mitchell s’est retrouvé à terre hier soir.

Donovan Mitchell was helped off the floor by his teammates after suffering an apparent leg injury. pic.twitter.com/yLqyJFbob0 — SportsCenter (@SportsCenter) April 16, 2021

L’arrière All-Star s’est blessé à la cheville au début du troisième quart temps et il a été contraint d’être accompagné jusqu’au vestiaire sans vraiment pouvoir mettre de poids sur son pied. Selon Adrian Wojnarowski, les premières nouvelles seraient rassurantes puisque l’IRM n’aurait révélé aucune fracture. Il s’agirait plutôt d’une entorse. Le Jazz resterait donc optimiste.

Donovan Mitchell a donc quitté le terrain avec 21 points inscrits en 22 minutes. Il réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 26 points et 5 passes de moyenne tout en menant la franchise de Salt Lake City au sommet de la NBA. C’est donc un coup d’arrêt. Les examens complémentaires devraient révéler la gravité exacte de la blessure et l’éventuel traitement à suivre. Dans le meilleur des cas, il manquera quelques matches et pourra donc souffler un peu avant de se remettre dans le bain avant les playoffs.

