Donovan Mitchell et le Jazz, une vraie crise en interne ?

Le Utah Jazz connait une saison totalement correcte sur le plan sportif. Avec 35 victoires pour 21 défaites, la franchise de Salt Lake City occupe la 4ème place à l'Ouest. Pourtant, la situation ne semble pas idéale pour Donovan Mitchell, Rudy Gobert et les joueurs du Jazz.

Depuis plusieurs semaines, certaines rumeurs évoquent des distensions au sein du vestiaire. Et le départ d'un joueur fédérateur comme Joe Ingles, envoyé aux Portland Trail Blazers après sa blessure, ne va probablement pas arranger la situation.

D'après les informations du journaliste Howard Beck, Utah connait de sérieux problèmes internes. Les tensions seraient particulièrement importantes dans le groupe. Et malgré quelques rumeurs jusqu'à maintenant, la situation serait vraiment grave.

A quel point ? Dans l'hypothèse d'un échec en Playoffs, qui serait perçu comme probable dans les coulisses, cet effectif pourrait tout simplement exploser. Et sans surprise, Mitchell pourrait notamment réclamer son départ !

On le sait, il se dit de plus en plus que le meneur voudrait rejoindre un gros marché. Il faudra surveiller avec attention la situation du Jazz dans les prochains mois. Une vraie reconstruction (autour de Mitchell ou de Gobert ?) semble vraiment possible...

Utah doit être prudent : Donovan Mitchell est attiré par les gros marchés