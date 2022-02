Joe Ingles sacrifié par le Jazz, qui récupère Nickeil Alexander-Walker

Même Joe Ingles se doutait de ce dénouement. Victime d'une déchirure les ligaments croisés du genou, l'ailier du Utah Jazz a été contraint de déclarer forfait pour l'intégralité du reste de la saison. Et à partir de ce moment-là, les rumeurs d'un trade sont devenues de plus en plus sérieuses.

Ce mercredi, l'Australien a effectivement quitté la franchise de Salt Lake City, d'après Adrian Wojnarowski ! Dans un deal à trois équipes, Ingles prend la direction des Portland Trail Blazers. Lors de ce trade, le Jazz a réussi à récupérer Nickeil Alexander-Walker, récemment arrivé chez les Blazers après l'opération concernant CJ McCollum, et Juancho Hernangomez, en provenance des San Antonio Spurs.

Dans le même temps, les Blazers obtiennent également Elijah Hughes et un choix au second tour de la Draft NBA (envoyé par le Jazz). Et les Spurs mettent la main sur Tomas Satoransky et un choix au second tour de la Draft (envoyé par le Jazz).

Il s'agit de la fin d'une belle histoire pour Ingles, présent à Utah depuis 2014. Mais avec la sérieuse blessure du vétéran, le Jazz se devait de tourner la page. Dans ce mouvement, Alexander-Walker incarne un joueur intéressant en sortie de banc.

Par contre, son profil ressemble beaucoup à celui de Jordan Clarkson. Et les deux joueurs semblent peu compatibles. Autant dire qu'un autre trade, plus important, semble envisageable pour le Jazz.

Dans le même temps, les Blazers et les Spurs continuent de garder une immense flexibilité financière. Car ils récupèrent des contrats qui vont se terminer au terme de la saison. Le tout en obtenant des choix de Draft. D'ailleurs, pour rappel, Joe Ingles sera libre l'été prochain. Pour un retour dans l'Utah ?

Comment ne pas aimer Joe Ingles après cette déclaration ?