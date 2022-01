Le Jazz a normalement le temps de voir venir avec Donovan Mitchell, sous contrat jusqu'en 2025 au minimum. Attention tout de même de faire en sorte que l'arrière All-Star soit satisfait de sa situation. Selon Tim MacMahon d'ESPN, Mitchell fait partie de ces joueurs pour lesquels "évoluer dans un gros marché peut avoir son importance" à un moment donné. Sa 7e place chez les guards dans le premier checkpoint des votes du All-Star Game l'aurait un peu contrarié...

Lors de son passage dans le podcast de son collègue Brian Windhorst, MacMahon a ainsi expliqué que le Jazz doit être conscient que Mitchell s'attend à être traité comme une star, c'est à dire avoir voix au chapitre sur la plupart des décisions importantes prises au sein de la franchise. C'est de cette manière que Milwaukee avait convaincu Giannis Antetokounmpo - c'est l'exemple utilisé en tout cas par MacMahon - de signer un contrat supermax.

Outre le fait que Giannis est un joueur autrement plus dominant que Donovan Mitchell, la différence principale entre les deux situations est que le Greek Freak a toujours clamé son aversion pour les gros marchés. Mitchell est né dans l'état de New York et a fait sa fac à Louisville, deux places fortes pour le basket aux Etats-Unis. S'il a réellement comme intention de viser un gros marché à la minute où Utah ne lui paraîtra plus être la meilleure option pour lui - MacMahon parle pour l'heure de "spéculations entendues à ce sujet" - la franchise doit rester vigilante.

On peut aussi se demander si Mitchell est vraiment le joueur le plus important de l'équipe. En l'absence de Rudy Gobert, dont l'impact est plus fort que jamais cette saison, le Jazz a perdu ses deux derniers matches face à Denver et Indiana. Il n'y a pas danger immédiat, ni urgence a priori. Mais Utah a tout intérêt à rester très compétitif pour ne pas se mettre dans une posture délicate vis à vis de son meilleur scoreur.

