Donovan Mitchell, pas une cible prioritaire pour les Knicks

Les New York Knicks ne seraient pas autant intéressés par Donovan Mitchell que ce que les rumeurs disent. A juste titre s'ils sont ambitieux ?

Ça fait un bout de temps que les rumeurs font état d’un intérêt des New York Knicks pour Donovan Mitchell. Et ce n’est pas prêt de se calmer. Et pourtant…

Avec le trade pour OG Anunoby, les Knicks ont montré leur volonté de rompre avec l’ambiance ambiante et de franchir un cap. Mais si ce move pourrait faire d’eux une équipe plus dangereuse dans l’optique des playoffs, il est insuffisant pour en faire un prétendant.

Cette agressivité sur le marché laisse donc penser qu’ils pourraient donc s’activer pour trouver ce franchise player qui leur fait défaut. Une star que n’est pas vraiment Jalen Brunson, ou alors par défaut. Aussi fort soit-il, ce n’est pas lui manquer de respect que de penser qu’il est un peu juste pour emmener NY vers les sommets.

Donovan Mitchell dans l’attente d’une opportunité à NY ?

Pour certains, Donovan Mitchell pourrait devenir cette option #1. On peut penser ce que l’on veut de la phrase précédente, mais le fait est que les rumeurs faisant état d’un intérêt des New York Knicks pour l’actuel Cavalier datent d’avant son départ de Utah. Et comme il n’a pas signé de prolongation l’été dernier, Cleveland pourrait être tenté à un moment de le trader pour ne pas le laisser devenir free agent en 2025, sans contrepartie.

Est-ce que les Knicks pourraient donc proposer un trade ? Visiblement pas, selon Marc Stein, qui assure que les New-Yorkais « n’ont pas l’intention de se lancer dans une poursuite à tout prix » du joueur.

L’insider rappelle par ailleurs que les Cavs ont dit aux autres équipes pendant tout le mois de décembre qu’ils n’étaient pas prêts à discuter au sujet de leur joueur pour le moment.

On aurait tendance à croire Stein. Les New York Knicks ont vraiment besoin d’un très très gros joueur. Malgré tout le talent de Donovan Mitchell et sa capacité à aider n’importe quelle équipe, il n’est probablement pas ce Top 10 NBA que NY recherche. La franchise a plutôt intérêt à économiser ses assets pour tenter d’accrocher un joueur du calibre supérieur.

Pourquoi OG Anunoby est déjà un « bon fit » pour les Knicks