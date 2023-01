Donovan Mitchell a rendu une copie qui va rester dans l'histoire de la NBA. Avec 71 points, l'arrière des Cleveland Cavaliers a donné la victoire aux siens face aux Chicago Bulls (145-134). Une performance éternelle... qui n'aurait jamais dû exister !

Effectivement, pour arracher la prolongation à 4,6 secondes de la fin du quatrième quart-temps, Mitchell a délibérément raté son lancer-franc. Il a pris son propre rebond et a marqué pour égaliser. Une superbe action qui n'était pas valable.

En effet, l'ex-joueur du Utah Jazz a mordu la ligne avant le contact entre le ballon et le cercle. Selon le rapport de la NBA, les arbitres auraient dû le sanctionner en rendant le ballon aux Bulls. Dans ce scénario, Chicago l'aurait probablement emporté sans disputer la prolongation.

Ainsi, Mitchell n'aurait même pas battu son précédent record personnel (57). Heureusement pour lui, l'erreur des officiels a fait son bonheur. Et en prolongation, il a réalisé un véritable show pour exploser tous les compteurs et offrir au passage la victoire aux siens.

L'histoire retiendra cette copie XXL. Et cette "faute" des arbitres va logiquement tomber dans l'oubli.

Here’s the Donovan Mitchell put back after the intentional miss. The ref at bottom of screen is so intent on starting the clock he isn’t watching for Mitchell violating the free throw line before the ball hits anything. This cost the Bulls the game. pic.twitter.com/vMfRZ8MedS

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) January 3, 2023