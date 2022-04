Donovan Mitchell – Rudy Gobert, Quinn Snyder énervé par les débats…

L'entraîneur du Utah Jazz Quinn Snyder a déploré les récents débats par rapport à la connexion entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert.

Donovan Mitchell donne plus le ballon à ses adversaires qu'à Rudy Gobert. Voici le résumé, en une seule phrase, de la statistique qui fait beaucoup parler concernant le Utah Jazz. Le symbole de l'absence de connexion entre les deux leaders de cette équipe sur le parquet.

Et un véritable problème quand on connait le rendement de l'international français à l'intérieur. Et forcément, face aux nombreux débats à ce sujet, le coach du Jazz Quinn Snyder n'a pas échappé aux questions sur cette statistique.

Autant dire qu'il n'a pas apprécié...

"N'essayons pas de semer la discorde entre certains de nos joueurs, notamment en utilisant des chiffres. Il faut être plus responsable que cela. Nous ne jouons pas super bien tout le temps. Nous voulons jouer mieux. Mais on n'y arrive pas en essayant de dire qu'un joueur ne passe pas le ballon à un autre. Franchement, quand on commence à suggérer que Donovan Mitchell regarde ailleurs quand Rudy Gobert a l'avantage dans la raquette...", a fustigé l'entraîneur d'Utah face à la presse.

Sur le plan tactique, Snyder a également tenté d'expliquer cette tendance : la gestion de la gonfle souvent attribuée à Mike Conley, le style de jeu à longue distance, mais aussi la couverture des défenses sur Gobert. Des arguments recevables, mais qui n'expliquent pas tout...

